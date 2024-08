Chi è Norton-Cuffy, il nuovo acquisto del Genoa preso dall'Arsenal

Getty Images

Poco prima dell'inizio del campionato il Genoa ha chiuso per l'acquisto di. Con la prima squadra dei Gunners non ha mai giocato, finite le giovanili - una parte delle quali giocate anche con il Chelsea - ha iniziato il giro di prestiti: un anno in League One nel Lincoln City, poi ha giocato tre stagioni in Championship con le maglie di Roterham, Coventry e Millwall.- Un totale di oltre 100 presenze in Inghilterra prima di arrivare in Italia, dove si è messo a disposizione di Alberto Gilardino. Contratto di cinque anni con scadenza fissata per giugno 2029,. Nelle giovanili dell'Arsenal ha fatto anche il difensore centrale, ma la sua caratteristica principale è la corsa e il suo ruolo naturale largo sulla fascia. Il Genoa l'ha preso per fare il vice Zanoli, altro nuovo acquisto preso dal Napoli.

- L'anno scorso l'esterno nato a Londra. Durante la stagione in panchina si sono alternati quattro allenatori ma Norton-Cuffy non è mai stato in discussione, sono più le partite che ha giocato da titolare che quelle in cui è subentrato. Ne ha saltata una sola, rimanendo in panchina contro il Plymouth nella penultima giornata di un campionato che il Milwall ha chiuso a metà classifica.