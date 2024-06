Getty Images

Chi è Roberto Gemmi, possibile nuovo ds dell'Empoli

30 minuti fa



L'Empoli ha festeggiato la salvezza ottenuta battendo nel finale la Roma all'ultima giornata: il mantenimento della massima categoria è un successo per il tecnico Davide Nicola, ma anche per il direttore sportivo Pietro Accardi, che tuttavia ha deciso di salutare: per lui si sono aperte le porte della Sampdoria, club per il quale ha giocato in carriera. Per sostituirlo, il presidente azzurro Fabrizio Corsi avrebbe individuato il nome di Roberto Gemmi.



CHI E' GEMMI - Gemmi, che ha diretto il Cosenza nelle ultime due stagioni, ha iniziato la sua carriera come responsabile scouting nel Carpi nel 2015, per poi passare al ruolo di direttore sportivo lavorando in sette anni per Arezzo, Pisa, Brescia e, appunto, Cosenza. Porta l'Arezzo ai playoff di Serie C alla prima stagione, quindi promuove in Serie B il Pisa e lo aiuta a centrare due salvezze consecutive, per poi lasciare nel corso della stagione che sarebbe poi culminata nella finale playoff persa contro il Monza. L'esperienza al Brescia è brevissima, mentre al Cosenza riesce a contribuire all'arrivo dei Lupi a un passo dai playoff quest'anno, dopo la salvezza al fotofinish l'anno scorso.