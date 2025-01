Chi è Tiago Gabriel, il nuovo difensore del Lecce

AFP via Getty Images

Chi è Tiago Gabriel, il nuovo acquisto del LecceQuando Corvino pesca all’estero, difficilmente sbaglia. Il dirigente del Lecce ha l’occhio lungo per il talento, fiuta l’affare e spesso fa centro. Hjulmand e Dorgu sono solo gli ultimi due esempi di una serie infinita di giocatori valorizzati, occhio quindi a quest’altro nome:, club portoghese dal quale è arrivato anche Danilo Veiga. Per entrambi contratto fino al 2027 con opzione di prolungamento per altri due anni.

- 194 cm d’altezza, Tiago Gabriel è unanche se in Portogallo ha sempre fatto il centrale. Cresciuto tra Sporting Lisbona e Vitoria Setubal, era all’Estrela Amadora dal 2023 e lì ha debuttato in prima squadra all’inizio di questa stagione.- Prima di trasferirsi a Lecce, decisivo per la vittoria con il Rio Ave a dicembre scorso. In panchina contro il Benfica e non convocato per la gara con lo Sporting Lisbona, ha giocato da titolare contro il Porto rimanendo in campo per tutta la partita nella sconfitta per 0-2 (gol di Gonzalez e Borges).