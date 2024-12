Chi gioca al posto di Theo Hernandez in Milan-Genoa

Non è un gran momento per, che in questa stagione non è ancora riuscito a giocare ad alti livelli come fatto vedere in passato. Il feeling tra il terzino francese e Paulo Fonseca non decolla, il rapporto va avanti tra alti e bassi e le prestazione in campo del giocatore sono deludenti. Per questo, il posticipo della sedicesima giornata in cui i rossoneri giocheranno contro il Genoa domenica a San Siro alle 20.45.- Se Theo dovesse davvero rimanere fuori Fonseca sta valutando diverse alternative sulla fascia sinistra:che potrebbe comunque andare con la prima squadra. Terracciano nasce mezz'ala e con il tempo è stato arretrato sulla linea difensiva, gioca a destra ma può adattarsi anche sull'altra fascia come già fatto ogni tanto in campionato e in Coppa Italia contro il Sassuolo. Per lui sarebbe la sesta presenza stagionale.

- Al di là della possibile esclusione da Milan-Genoa, però, il Milan dovrà approfondire la situazione legata a Theo Hernandez: il terzino francese ha perso brillantezza sia dentro che fuori dal campo, con gli addii di Maldini, Brahim Diaz e Castillejo. Oggi per Theo si accendono anche i riflettori del mercato, una cessione - più a giugno che a gennaio - non è più utopia e di fronte a un'offerta concreta, considerata all'altezza, la società potrebbe pensarci seriamente.