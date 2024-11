Chi gioca, chi no: Adams, Kean, Leao, Lobotka, Orsolini, Calhanoglu

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre a sorpresa giovedì sera alle 20.45 con Genoa-Como e si chiude domenica sera con il big-match Inter-Napoli.– Improbabile il suo recupero per il derby di Torino. Sarà preservato (nonostante non abbia lesione) e verrà con ogni probabilità utilizzato dopo la sosta. In avanti Sanabria.

– Nonostante le voci degli ultimi giorni non si è ancora allenato in gruppo, quindi un suo recupero appare improbabile per il derby. Rientrerà dopo la sosta, da capire se partirà per raggiungere la nazionale argentina (è stato convocato, ma pare voler rimanere a Torino per recuperare).– Lasciato a riposo volontariamente in Conference League per essere pronto per domenica. Contro il Verona sarà titolare: arriva da due reti consecutive.– La super prestazione contro il Real Madrid ha convinto Fonseca. A Cagliari Leao sarà confermato titolare a sinistra, panchina per Okafor.

– Stava recuperando, ma ha accusato fastidio. Rimane quindi in forte dubbio la sua presenza contro l’Inter. Possibile conferma per Gilmour.– Bernabè fuori un mese e mezzo, Hernani forse di più. In mezzo c’è bisogno di Estevez, che già contro il Genoa è entrato bene. Possibile maglia da titolare per lui.– Italiano ha spiegato che nella rifinitura contro il Monaco non era al top, ma a Roma l’esterno del Bologna – che arriva da tre reti consecutive – ci sarà al 100%. Titolare.

– Non ha brillato contro l’Inter, ma contro il Parma c’è bisogno di lui. Di Francesco ci punta e lo schiera alle spalle di Pohjanpalo. Oristanio c’è.– Già rientrato contro il Venezia, già protagonista in Champions, contro il Napoli avrà una maglia da titolare in regia. Inzaghi non può fare a meno del suo cervello pensante.