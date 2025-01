Chi gioca, chi no: Retegui, Calhanoglu, Gudmundsson, Tavares, Ricci, Vlahovic

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì 10 gennaioe si chiude lunedì sera con Monza-Fiorentina.. Sono entrambi recuperabili per il match con il Verona, soprattutto il georgiano. Stanno meglio, hanno smaltito gli affaticamenti e verranno convocati. Neres però parte favorito su entrambi e quindi uno dei due si siederà in panchina.

Gli esami hanno evidenziato una piccola elongazione, ma visto il recupero con il Bologna di mercoledì, Inzaghi lo terrà a riposo contro il Venezia. È da considerarsi a serio rischio per domenica: più no che sì.Al momento sono entrambi fuori causa per il derby di Torino. Tra i due sicuramente più preoccupanti le condizioni del portoghese. Il serbo verrà rischiato solo se al top.. Si è allenato a parte martedì e mercoledì. Palladino vuole fargli ritrovare la condizione migliore, ma a Monza potrebbe iniziare ancora fuori.

Non è in dubbio per il match contro il Como anche se ha fatto differenziato. Il portoghese ci sarà.Out sicuramente contro il Parma per il problema muscolare, che lo terrà fuori circa tre settimane. Vitinha ko.. Vanoli spera di recuperarlo per il derby, ma al momento è out. Non sta bene e non si allena con i compagni. A rischio e anche se recupera non sarà al meglio.Nessun problema per il Capitano della Roma. In gruppo, pronto e possibile titolare. Ci sarà a Bologna.. Assenza quasi scontata. L’argentino verrà monitorato in attesa del recupero contro la Juventus, ma ad oggi è ko. Nessun miracolo in vista.