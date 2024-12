Chi gioca, chi no: Vlahovic, Dia, Orsolini, Acerbi, Gudmundsson, Chukwueze

Redazione Calciomercato

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì alle 18.30 con Inter-Parma e si chiude lunedì sera con Monza-Udinese.– Tornato in gruppo mercoledì l’attaccante serbo. Recuperato, ristabilito, pronto per la sfida al Bologna. Dusan c’è.– Niente da fare. Slitta ancora il suo rientro, che potrebbe venire soltanto il 14 dicembre in Juventus-Venezia. Si allena ancora a parte l’argentino.

– Devono ancora essere definiti i tempi di recupero, ma Riccardo Orsolini con ogni probabilità salterà la sfida contro la Juventus. Il guaio muscolare occorso in Coppa Italia lo ha messo ko. Al suo posto favorito– Niente Coppa Italia, ma trasferta di campionato sì. Boulaye Dia a Napoli ci sarà ed è decisamente più avanti rispetto anel programma di recupero. Venerdì dovrebbe allenarsi con la squadra.– Brutto colpo per il Lecce. Lesione muscolare che lo terrà fermo una ventina di giorni. Non gioca quindi Gallo, al suo posto probabile ci sia

– Sta rientrando in gruppo, così come. Entranbi viaggiano verso la convocazione per la partita contro il Parma. Acerbi potrebbe anche partire titolare.– Attenzione perché l’islandese è rientrato in Coppa Italia e ci sarà contro il Cagliari al Franchi, magari anche dal 1’. Recuperato al 100%.– Dopo la distorsione alla caviglia patita nel match contro l’Atalanta, il centrocampista giallorosso è in forte dubbio per la sfida al Lecce. Verso il forfait.si giocano la maglia al suo posto.

– Si è rivisto (e ha fatto una super partita) in Coppa Italia l’attaccante dell’Empoli, che contro il Verona si candida a un posto da titolare. Sfida aperta a Pellegri e Colombo.ha qualche problemino e il nigeriano, dopo aver ben figurato in Coppa Italia, potrebbe comunque sedersi in panchina. Favorito in quel ruolo di esterno, con Pulisic accentrato.