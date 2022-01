di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.Gariglio (Var: Giacomelli) 6"Gara abbastanza tranquilla. Ha fatto un errore importante per un duro intervento da rosso su Dijks, ma gli do una sufficienza d'incoraggiamento".Doveri (Var: Di Paolo) 6,5"Una partita complicata e nervosa, è stato bravo a controllarla bene".Marchetti (Var: Mazzoleni) 5,5"Sbaglia il giudizio nell'episodio con Dzeko protagonista: assolvo il Var perché essendo quella della gomitata e quella del gol due azioni diverse non poteva intervenire, ma Marchetti non fischia il fallo che invece c'era".Sozza (Var: Massa) 7"Altra grande prestazione di quest'arbitro, che ha lasciato giocare intervenendo in maniera appropriata in una partita difficile".Aureliano (Var: Maresca) 5,5"Il rigore concesso ai rossoblù per il tocco di mano di Odriozola è uno di quelli che Rocchi chiama 'rigorini', ma gli estremi per fischiare c'erano. Sinceramente però non mi torna il rosso. E mancano due gialli a Torreira e Goldaniga per una discussione in campo".Pairetto (Var: Banti) 5"C'era un rigore su Mertens e se lo perde, mi sembra generoso quello concesso per fallo di Veseli a Elmas. Ok l'altro per tocco di mano del difensore della Salernitana".Manganiello (Var: Valeri) 6"Corretto il cartellino rosso a Ekdal, per il resto non ci sono episodi da evidenziare".Fourneau (Var: Nasca) 5,5"Non mi è piaciuto a livello disciplinare: ha iniziato la gara non ammonendo nessuno, poi è dovuto ricorrere a una raffica di gialli".Fabbri (Var: Abisso) 6"Tutto tranquillo, giusto non assegnare il rigore a Zaniolo per un leggero tocco da dietro".Di Bello (Var: Di Paolo) 6,5"Ha arbitrato una gran bella partita, scegliendo correttamente di non assegnare il rigore a Calabria per l'intervento di Alex Sandro perché si toccano appena; e non c'era neanche il penalty per l'intervento di Messias su Morata".