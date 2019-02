Il Corriere dello Sport parla di Fiorentina-Inter e spiega come non siano stati i vari campioni a prendersi la ribalta, quanto invece l'operato arbitrale.



“La scena, più di Chiesa o Nainggolan, l’hanno occupata Abisso di Palermo e il var Fabbri: il rigore del 3-1 interista segnalato dal videoarbitro dopo un minuto, il possibile 3-2 viola annullato dopo visione delle immagini da parte dell’arbitro, il rigore del 3-3 (dato al 51' st, realizzato da Veretout al 56', come mai in A) concesso dopo un tira e molla tra i due direttori di gara. Con Spalletti che alla fine è quasi saltato in testa all’arbitro palermitano, raggiunto in mezzo al campo, in un tumulto generale. Il risultato fa sì che l’Inter veda rallentata la sua corsa in zona Champions”.