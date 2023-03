Quelle in cuisi sarebbero visti a Napoli, nella sede della FilmAuro, nel 2021. Prima insomma che il Max tornasse alla Juventus, ci aveva pensato pure ADL per la sua panchina. Ma a quanto pare le “lezioni di calcio” che Allegri andò a fargli in ufficio – così come l’ha raccontata il patron partenopeo alla consegna dei premi Bearzot – non lo convinsero del tutto, infatti poi virò su Spalletti.