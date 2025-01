AFP via Getty Images

L'ex difensore di Inter e Roma fra le altre nonché ex-allenatore della Primavera interista Cristian Chivu ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera dagli esordi fino agli avversari più temibili da affrontare. Il più pericoloso di tutti? Ronaldo il fenomeno, un abisso perfino rispetto a Messi e Cristiano Ronaldo.“Vivevo il campo con mio padre, calciatore e allenatore. Mi ha portato in qualche ritiro estivo. Ero piccolo ma mi è servito per imparare a stare in un gruppo”.“Partiamo dalla base: tempo, spazio, duelli, velocità dí pensiero, azione, reazione, equilibrio. Tutto questo non cambierà mai. Prima le richieste dal punto di vista tattico e delle conoscenze del gioco non erano così specifiche come invece lo sono adesso. Oggi ogni allenatore ha una visione e cerca di dare un’identità”.

“Oggi il calciatore è abituato a fare più cose, a saper giocare fuori posizione o fuori ruolo, aspetto che reputo vantaggioso perché eleva le sue conoscenze a uno step più ampio. Però c’è anche da dire che la Spagna ha vinto l’ultimo Europeo con un calcio posizionale e la ricerca dell’uomo tra le linee per sfruttare l’uomo in ampiezza nell’ uno contro uno”.“Ibrahimovic”.

“Ronaldo il fenomeno, dopo solo l’abisso. Non c’entrano niente neanche Messi e Ronaldo”.“Mihajlovic, terminavamo sessioni di allenamento con dieci su dieci. Incredibile”.