Con un gol per tempo di Paulinho e Fernandinho il Guangzhou Evergrande batte 2-0 lo Shenzhen di Jordi Cruyff. I campioni di Cina allenati da Fabio Cannavaro consolidano il primo posto in classifica nel gruppo A con 25 punti dopo 10 giornate a +7 sullo Jiangsu Suning (frenato ieri sull'1-1 sul campo del Dalian Yifang con gol dell'ex interista Miranda) e a +8 sullo Shandong Luneng di Graziano Pellè, autore del gol dell'1-1 in casa dello Shanghai Shenhua.