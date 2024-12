Cioffi: "Fiorentina in una posizione a cui non è abituata. Ma la squadra è matura"

Getty Images

Il tecnicoè intervenuto ai microfoni didove ha detto la sua sul campionato di Serie A e sulla Fiorentina: "Vedo un campionato assottigliato. Assomiglia molto a una Serie B per la classifica, mi sembra spaccata in due tronconi. Vedo 6/7 squadre che lottano per le prime posizioni, con risultati alcune volte incredibili. Molto è dovuto anche dai format delle coppe che richiedono molto dispendio di energie. Fiorentina? Ai viola per rimanere lassù manca l'abitudine a starci. Italiano ha portato i viola su un palcoscenico diverso, e soprattutto a fare tre finali. Vedo una squadra matura, vogliono arrivare in finale in coppa e anche in campionato stanno portando la stessa mentalità."

- "Chi vince ha sempre ragione, così funziona nel calcio. Vive la settimana e i giocatori, quindi le scelte che ha fatto sono per il meglio della Fiorentina e di riflesso per il suo.""Udinese, Juve e Napoli sono tre test importanti i prossimi per rimanere in quelle posizioni di classifica. Non sono decisivi, il campionato è ancora molto lungo. Sono sicuro che la Fiorentina ne uscirà brillantemente "