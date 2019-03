Mattia Finotto, attaccante del Cittadella, parla del futuro a Tribuna di Treviso: "Questa è la mia migliore stagione di sempre, non solo per le reti decisive, ma anche per le prestazioni. Conto di arrivare a 10 gol, con una doppia cifra in B non passi inosservato. E, poi, il mio cartellino è della Spal. Se la prossima stagione mi vedrete in A, il sogno sarà realizzato del tutto. Prospettive con il Cittadella? Con i granata punto ai playoff. E quel pallone della tripletta al Venezia è a casa con le firme di tutti i compagni. Me lo gusto ogni giorno".