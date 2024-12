Clamoroso Barcellona, può perdere Dani Olmo a zero a gennaio!

Nonostante il recente accordo multimilionario sottoscritto con Nike dal presidente Joan Laporta,Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, la società blaugranaIl motivo è presto detto:del club, che hanno limitato fortemente la campagna acquisti della scorsa estate in virtù del mancato ottenimento dei requisiti richiesti dalla Liga in tema di Fair Play Finanziario,Uno di questi è il fantasista classe '98, prelevato per 47 milioni di euro dal Lipsia e che ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2030., per poi essere successivamente inserito in lista prendendo il posto dell'infortunato Christensen, il cui lungo periodo di stop aveva nel frattempo creato uno slot. Le difficoltà tuttavia non sono state superate interamente, in quantoAd oggi non è dato sapere se i blaugrana saranno in grado di soddisfare i requisiti e non è da escludere nemmeno la possibilità che Laporta impegni risorse personali pur di permettere alla società di rientrare nei parametri. O che si debba sacrificare un'altra pedina pregiata della squadra di Flick per poter inserire il nome di Dani Olmo da gennaio a giugno.Autore di 6 reti distribuite tra Liga e Champions League sino ad oggi, Dani Olmo può dunque tornare sul mercato ad appena 6 mesi dal suo ritorno al Barcellona, il club nel quale era cresciuto calcisticamente prima di trasferirsi in Croazia, alla Dinamo Zagabria. Fu lì cheprima che il Lipsia bruciasse tutta la concorrenza e si assicurasse uno dei protagonisti della cavalcata vincente della Spagna agli Europei del 2023.