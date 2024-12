Krunic ritrova il Milan: "Ho perso punti di riferimento come Maldini e Massara, non apprezzato dai nuovi dirigenti"

Rade Krunic è pronto a ritrovare il “suo” Milan da avversario, ad un anno e mezzo circa di distanza dal suo addio nell'estate 2023. Uno dei pretoriani di Stefano Pioli, nella stagione coincisa con la conquista dell'ultimo Scudetto e nella stagione in cui è stata raggiunta la semifinale di Champions League, sarà in campo domani sera a San Siro, contro i rossoneri, con la maglia della Stella Rossa.Nell'intervista concessa a Sky Sport,ha parlato così a proposito delle emozioni nel tornare a Milano: “Ci sono stato due mesi fa per giocare contro l’Inter ma questa è un’altra cosa. Sono stato tanti anni qua e mi trovo benissimo”.Il passaggio più importante delle parole di Rade Krunic è però quello relativoin direzione Fenerbahce: “La mia scelta non è stata facile, questo è il miglior club al mondo per me. Dovevo fare le mie scelte ed era il momento giusto per farlo”.