Il lunedì deve essere Monday Night se no che lunedì è? Ecco perché tutti con gli occhi su West Ham-Arsenal che però ci regala due squadre molto troppo gne-gne. Uno sguardo all'Arsenal per esempio ci dice che è da marzo 1977 che non totalizzava una striscia così orripilante, nove partite (competitive) senza vittorie. I Gunners? Sì, i Gunners! Uno sguardo alle ultime del West Ham ci fa almeno trovare la vittoria in casa del Chelsea ma per il resto ci sono sei sconfitte e un pareggio. Se non si metteranno a piangere a centrocampo certamente penseranno di farlo... C'è un dato che però potrebbe essere il lume nella strada buia: sono cinque scontri diretti che il primo tempo finisce in parità. E allora, eccoci!



In Bundesliga 2 c'è Stoccarda-Norimberga, quarto contro sedicesimo. Il dato che si apprezza più di tutti? Che in 15 partite di torneo il numero delle reti segnate e subite dalle due squadre è tale da far pensare che se non esce il "gol" bisogna buttarsi per terra e sporcarsi tutti. Il Norimberga, per esempio, ha una media un filo sotto i due gol presi a partita. E lo Stoccarda ne prende ben più di uno a match. Onestamente non c'è da pensare qui...



La quota più alta della serata potrebbe uscire dalla nostra Serie C. Tra Sambenedettese (in lotta per i playoff) e il Gubbio (in lotta per scampare i playout). Questi ultimi sono la squadra che pareggia di più in assoluto: le ics sono nove. E le ultime due loro sono finite 3-3 e 0-0. Se ci accorgiamo che l'ultima dei marchigiani si è conclusa 1-1 contro l'Imolese, siamo pronti per il terno.



I CONSIGLI DEL LUNEDI'



West Ham-Arsenal X primo tempo (quota 2,50)



Stoccarda-Norimberga gol (1,60)



Sambenedettese-Gubbio X (3,40)





Il terno vale 13,6 volte la posta