La finale del terzo posto è quanto di più strano esista in un torneo di calcio come il Mondiale. Ci si arriva con l'anima in bocca, battuti in tutti i modi in semifinale. La si gioca con qualche titolare e qualche riserva, con tanta voglia di rifarsi e tantissima di tornare a casa. Per esempio, Belgio-Inghilterra. I belgi sono usciti dal campo battuti ma convinti di non aver espresso il meglio e di aver sprecato almeno la possibilità di portare la gara ai supplementari; gli inglesi sono usciti dal campo convinti di averla regalata a una squadra più cattiva, più coriacea, più volenterosa. E che incredibilmente ne aveva ancora, nonostante l'inferno di tempi supplementari giocati una volta usciti dal girone.



Squadre deluse non c'è dubbio. Ma se dovessi puntare su una delle due adesso direi Belgio. Per me dentro da spendere ne ha di più. Una curiosità da notare: la finale del terzo posto riserva una gragnuola di gol praticamente sempre. Dal 1978 in Argentina si conclude con un over, sei volte su dieci con un over 3.5. Ecco perchè, con una bella quota davanti, mi viene la voglia di un bell'1/over 3.5/gol. A 5.7 ci si prova sorridendo.



GIOCANDO I MONDIALI



Belgio-Inghilterra 1/over 3.5/gol (quota 5.7)



@calcioepepe