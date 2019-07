Siamo alla seconda semifinale di Copa America. Io la vedo estremamente equilibrata. Anche se... Andiamo a vedere. Tra Cile e Perù c'è un numero che mette i brividi. Sapete quando è stato l'ultimo pareggio tra le due? Era aprile 2004, secondo me girava ancora qualche dinosauro. Ora siamo arrivati già a sedici confronti diretti dopo e il pareggio non si è mai più palesato. E sì che tra Cile e Perù non c'è la differenza che potrebbe esserci tra Brasile e Venezuela o tra Argentina e Bolivia. In questo caso dire pareggio non è bestemmiare anche se il Cile è favorito al betting. Ma non si porta nulla da casa. Anche perchè entrambe vengono da una vittoria ai calci di rigore, contro Colombia (Cile) e Uruguay (Perù). Faticando tanto.



Seconda semifinale al Mondiale Femminile, sarebbe stata la nostra se l'Olanda non ci avesse "martellato" nella ripresa. Era più forte di noi l'Olanda. E reagì molto meglio al caldo asfissiante delle tre di pomeriggio. Ora l'ostacolo è la Svezia, meno forte delle arancioni ma certamente in grado di tirare brutti scherzi. Due anni fa ai quarti di finale degli Europei in Germania vinse l'Olanda con i gol di due che ci dovrebbero essere di nuovo, Martens e Miedema.



Non si giocherà più alle tre di pomeriggio ma alle nove di sera, l'aria sarà completamente diversa. E così anche il numero dei gol potrebbe cambiare. La quota dell'over 2,5 è altissima, tanto da farci un pensierino. Anche le svedesi ne hanno almeno una, la Blackstenius, che ha calibrato il mirino.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Copa America Cile-Perù X (quota 3,30)



Mondiale Femminile Olanda-Svezia over 2,5 (2,24)



L'ambo vale 7,39 volte la posta.