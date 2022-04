Uno zero di qua e uno zero di là. Sono ritardi seri, importanti. Che potrebbero uscire insieme, oggi. Sono i ritardi che vengono fuori da Spezia-Venezia e da Wolverhampton-Aston Villa (Premier League). Entriamo del dettaglio.Al Picco di La Spezia gioca il Venezia per qualcosa di molto importante in chiave-retrocessione. Liguri sette punti avanti (con una partita in più), in mezzo alle due c'è il Cagliari (raggiungibile dai veneti con una vittoria). Entrambe hanno totalizzato quattro sconfitte nelle ultime cinque gare disputate. Lo zero interessante è questo: da quando è salito in Serie A, lo Spezia in questa stagione non ha ancora vinto due volte consecutive in casa (l'ultima fu Spezia-Cagliari 2-0). Non solo: contro il Venezia potrebbe realizzare qualcosa che non ha mai fatto, battere andata e ritorno un'avversaria (in Laguna vinse 2-1). Quindi, se vogliamo due ritardi da sbloccare nella stessa sfida.Spostiamoci in Inghilterra, nel "piccolo" derby tra Wolverhampton e l'Aston Villa di Birmingham (le due città sono separate da poche miglia). Gli Wolves sono dieci punti avanti, gli avversari hanno una partita da recuperare. Ebbene, anche qui c'è uno zero importante: gli ospiti non hanno ancora pareggiato una partita in trasferta (sei successi e nove sconfitte), nei primi cinque campionati inglesi e nei cinque maggiori campionati europei sono l'unica squadra ad averlo fatto! All'andata i due gol di vantaggio al 68' non servirono ai padroni di casa perchè gli Wolves ne fecero addirittura tre, l'ultimo al 95...Ora il mio pronostico del giorno non legato ai numeri. E' per la Lazio, reduce dal derby straperso (0-3) con la Roma. Ieri Sarri è stato molto chiaro: "Si può perdere ci mancherebbe ma non senza avere una reazione". Si sarà fatto sentire dai suoi, e come... In più Immobile arriva dalle polemiche in azzurro, come spesso era già successo fortissimo (e a segno) nella squadra di club ma opaco e senza verve in Nazionale. All'Olimpico scendono Berardi, Raspadori e Scamacca, i nuovi eroi. Se c'è una sfida in cui fare la voce grossa è questa, per il centravanti di casa.