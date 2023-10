E' un superspareggione, quello tra Norvegia e Spagna. Tra Haaland e Rodri, compagni nel City di Pep Guardiola. Chissà, magari tutti pensavano che sarebbero state loro a giocarsi primo e secondo posto nel girone e invece gli squilli della Scozia si sono fatti sentire in ogni angolo d'Europa. E adesso c'è da mettersi al tavolo, carte in mano, occhi negli occhi per questo partitone. Non vedo reti bianche, come si diceva una volta: i padroni di casa debbono e vogliono vincere. Ci saranno coraggio (da ambo le parti) e gol, per esempio un bell'over 3,5. Si giocherà all'Ullevall Stadion di Oslo.



Galles-Croazia sembra la seconda puntata di Croazia-Turchia, dove Montella ha calato il suo primo asso di bastoni nel calcio delle panchine che contano. Con i croati che hanno fatto la fine del pollo con i peperoni, mangiato con gusto da tutti gli avventori. Nonostante le defezioni da una parte e dall'altra oggi non si risparmierà un centimetro. I croati debbono vendicarsi in una volta della sconfitta di cui sopra e del gol del pareggio subìto all'andata in casa all'ultimo soffio da Broadhead. Il nostro Massa è atteso da una partitaccia da arbitrare. Si giocherà al City Stadium di Cardiff.



Un salto in Serie C all'ora di pranzo. Tra Juve Stabia e Catania vedremo in campo le migliori difese del girone. L'over? Non ce lo vedo proprio. Occhio che alle 14 rotolerà il pallone.



Norvegia-Spagna over 3,5 (3,25)

Galles-Croazia 2 (1,87)

Juve Stabia-Catania under (1,55)



Terno da 9,42 volte