Quello che è uscito fuori da Cagliari-Sampdoria di lunedì (campionato) andrà premiato al Galà del Calcio 2020. Era tempo che non vedevo tanti bei gol nella stessa partita. Che è stata furente, soprattutto nella ripresa, lasciando ipnotizzati gli spettatori di stadio e tv. Ora si ripete in Coppa Italia. Ovviamente ci saranno tanti cambi ma ciò che ha lasciato nelle vene quel match sarà ancora visibile addosso a chi andrà in campo. E non credo di assistere a una messa cantata. Il gol ha gran quota.



Parma-Frosinone, il mio Parma-Frosinone viaggia su un numero che lascia stupiti. E' dal 23 settembre 2008 che non esce l'opzione gol. In più se diamo un'occhiata alle ultime dei laziali vediamo che sei delle ultime sette in Serie B sono state no-gol. Credo che basti per ritenere la quota del gol più che giocabile: troppi ritardi.



Premier League anche al giovedì. Da analizzare una cifra di Sheffield United-Newcastle. Al microscopio inquadriamo che in solo 9 delle ultime 27 partite casalinghe dello Sheffield hanno segnato tutte e due le squadre. Significa che due volte su tre al Bramall Lane esce il no/gol. E chi lo lascerebbe per terra?



Si fa quaterna (magari) con Arsenal-Brighton. Nella recente storia degli scontri diretti è sempre uscito il gol (cinque volte) tranne che nel 2017. Mi pare che con la forma attuale dei Gunners (segnano e subiscono a tutto andare) non ci si possa inventare altro.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Cagliari-Sampdoria gol (quota 1,85)

Parma-Frosinone gol (1,85)

Sheffield United-Newcastle no/gol (1,75)

Arsenal-Brighton gol (1,60)



La quaterna vale 9,58 volte la posta.