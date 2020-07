Non so se entreranno, so che le giocheranno a manetta. E non si potrebbe fare diversamente. Anzi, forse si potrebbe fare diversamente. Astenersi e guardarsi la tv. E prepararsi per altri match. Questo, come sempre, sta a voi.Il Bournemouth ha già giocato e perso, l'Aston Villa ha già giocato e pareggiato a Liverpool contro l'Everton. Restano le due W, sedute una accanto all'altra, in attesa di questo turno e degli ultimi due. Non c'è da tirarla lunga, se non sono pazze si scartano un punticino a testa e vanno via così. Anche perchè un vantaggio ce l'hanno., finì 1-1. Ma una situazione così comoda non c'era mai stata. Una cosa non va dimenticata: all'ultima ci sarà West Ham-Aston Villa. Quella da vincere assolutamente per gli ospiti.Saltiamo in Spagna dove nella(la loro Serie B) c'è ilche si lima le unghie. Perchè è già promosso nella Liga, dopo 14 anni di attesa. La felicità è stata tale che si è assicurato Alvaro Negredo, non un giocatore qualsiasi ma uno che ha giocato e vinto l'Europeo con la sua Nazionale mica una cosetta così., vincendo questa difenderebbe o guadagnerebbe posizioni. La quota dell'1 sta crollando. Non so a quanto potreste trovarla, anche vestendovi e uscendo a notte fonda.Che dirvi di più? Che io non giocherei ma se giocassi sarebbero queste?I CONSIGLI DEL VENERDI'