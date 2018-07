Colombia-Inghilterra 4-5 d.c.r.



Marcatori: 57' rig. Kane (I), 93' Mina (C)



Sequenza calci di rigore: Falcao: GOL; Kane: GOL; Cuadrado: GOL; Rashford: GOL; Muriel: GOL; Henderson: PARATO; Uribe: TRAVERSA; Trippier: GOL; Bacca: PARATO; Dier: GOL.



COLOMBIA (4-3-2-1): Ospina; Arias (116' Zapata), Mina, D. Sánchez, Mojica; Barrios, C. Sanchez (79' Uribe), Lerma (61' Bacca); Cuadrado, Quintero (88' Muriel); Falcao. Ct: Pekerman

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker (113' Rashford), Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Alli (81' Dier), Young (102' Rose); Lingard, Kane, Sterling (88' Vardy). Ct: Southgate

Arbitro: Mark Geiger (Usa)



Ammoniti: 41' Barrios (C), 52' Arias (C), 54' Sanchez (C), 56' Henderson (I), 63' Falcao (C), 64' Bacca (C), 69' Lingard (I), 118' Cuadrado (C)