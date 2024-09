Colombo: "Ho preso in giro Esposito per il derby. Ma devo stare zitto, vinceva sempre lui..."

Getty Images

Lorenzo, attaccante dell'Empoli, ha parlato al Corriere dello Sport:"Se mi aspettavo di restare al Milan? Le aspettative alle volte ti fregano. La verità è che devo ancora crescere, sbagliare e soprattutto giocare. Il livello del Milan è altissimo e ci posso arrivare solo tramite il percorso che sto facendo. Preferisco ritornarci quando sarò più pronto e sfruttare al meglio la prossima occasione".- "La sua carriera parla da sola. Anche se nelle prime gare non era vicino a noi ci ha sempre trasmesso tanto a livello emotivo. Poi è bravissimo a preparare la partita".

- "Sì, l'ho preso un po' in giro per il derby di domenica scorsa. Ma devo stare zitto perché quando eravamo piccoli lui vinceva quasi sempre" (Colombo scuola Milan, Esposito scuola Inter, ndr).- "No. O meglio, diciamo che non sento questa differenza nella percezione che c'è qui anche per il mio caso. Sono un attaccante e credo che nel mio ruolo una componente importante sia l'astuzia, qualcosa che cresce con l'esperienza. Quello della punta è un ruolo delicato, ti viene richiesto qualcosa di più: più cresci e più ti abitui. Centravanti si diventa col tempo".

- "Voglio arrivare in doppia cifra, l'ho dichiarato più volte. Mentre per la squadra noi continuiamo a pensare solo alla salvezza".