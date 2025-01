Come giocherà Alberto Costa nella Juventus: ruolo, titolarità, caratteristiche

Getty Images

La Juventus ha il suo nuovo terzino destro:, classe 2003 portoghese preso dal Vitoria SC, squadra che milita in Conference League e ha chiuso la fase campionato al secondo posto, davanti alla Fiorentina e dietro solo al Chelsea.Nelle casse dei portoghesi, che hanno detto sì alla Juve e no allo Sporting Club di Lisbona, vanno 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus per unDi fatto, Costa arriva in luogo di Danilo messo ai margini.- Costa arriva e si mette in ballottaggio con Savona: per esperienza (leggermente maggiore) e costo del cartellino,, ragion per cui la Juventus si dovrebbe schierare così:

Tenendo conto che dovrebbe arrivare almeno un nuovo difensore centrale e forse anche un attaccante da alternare con Vlahovic.