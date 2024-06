Come giocherebbe la Fiorentina con Palladino: due possibili moduli

gettyimages

: un settimo posto e due ottavi posti in Serie A, tre semifinali di Coppa Italia di cui una vinta, per poi perdere in finale nel 2023, due finali di Conference League entrambe perse. Un bilancio agrodolce, che verrà rilevato dal nuovo allenatore per il prossimo ciclo.Sembra ormai tutto ben avviato per, tecnico del Monza portato alla salvezza nelle ultime due stagioni. Vediamo allora come potrebbe giocare la Fiorentina con il tecnico campano.Palladino, uno dei figli tattici di Gasperini che lo ha allenato al Genoa, ha utilizzato molto ilcome modulo preferito, ma dalla metà di febbraio 2024, precisamente dal 4-2 casalingo inflitto al Milan, è passato almostrando versatilità tattica. E' questo proprio il modulo utilizzato da Italiano negli ultimi tempi alla Fiorentina.

Volendo quindi intraprendere la strada della continuità tattica, ed escludendo i giocatori destinati a lasciare Firenze come Arthur e Belotti causa fine prestiti, il 4-2-3-1 versione Palladino, in attesa del mercato estivo, sarebbe composto da:Visto che sarà un'estate movimentata in casa Fiorentina, è possibile anche che Palladino possa varare una rivoluzione tattica e riproporre il modulo che lo ha accompagnato fin dall'inizio del suo percorso da allenatore. Nel club gigliato, si declinerebbe in questo modo: