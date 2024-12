Come può giocare la Juventus con Tonali

Riportarein Italia. E' questa, secondo il Corriere dello Sport, l'ultima idea di mercato della Juventus, che: in quel ruolo i bianconeri sono molto soddisfatti delle prestazioni di Conceiçao e probabilmente a fine stagione lo riscatteranno dal Porto (ha una clausola di 30 milioni di euro), per questo considerano non incedibile Yildiz individuato, come racconta il quotidiano il quotidiano, il giocatore-chiave per arrivare a Tonali, per il quale c'è da registrare comunque la smentita da parte del suo entourage su un possibile interesse della Juve.

- La valutazione che fa il Newcastle dell'ex centrocampista del Milan è di circa 55 milioni di euro, i bianconeri oltre a Yildiz pensano anche alla cessione di Fagioli (piace al Marsiglia di De Zerbi) e intanto ci sono le prime ipotesi di come potrebbe giocare la Juventus se dovesse prendere davvero Tonali.; Thuram e McKennie possibili alternative. In questo modo Motta risolverebbe anche il nodo legato al ruolo di Koop: arretrando dalla trequarti a centrocampo, potrebbe sfruttare di più gli inserimenti smarcandosi più liberamente. Sulle fasce del tridente potrebbero giocare due tra Nico Gonzalez, Conceiçao, Weah e Mbangula.

- L'allenatore del Newcastle Eddie Howe non ne vuole sapere di perdere Tonali, e chiude la porta a un suo possibile ritorno in Italia: "Non è nei nostri piani fare a meno di Sandro - ha spiegato - Sono voci che mi fanno ridere.: abbiamo costruito un rapporto solido. Sta migliorando in tutti gli aspetti, anche grazie alle gare che sta facendo. Il periodo della squalifica per lui è stato difficile perché allenandosi soltanto non poteva imparare altro. Le partite sono il miglior modo per imparare e penso che stiamo assistendo a una sua crescita sotto suo ogni aspetto".