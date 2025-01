Como, affare fatto per Diao: i dettagli e come cambia la formazione di Fabregas

Un affare ormai virtualmente chiuso:. Come riportato da Fabrizio Romano,. Confermati i dettagli della trattativa,Il Betis, dal canto suo, si è assicurato una clausola, una percentuale sulla rivendita del giocatore.Nei giorni precedenti, la dirigenza biancoblu ha attivato i contatti con i vertici della società iberica, lavorando in gran segreto per una trattativa che ha ormai raggiunto la sua naturale conclusione., che si è inserito nella trattativa col giocatore, avendo un contatto diretto con Diao e convincendolo a sposare il progetto del club che presto avrà un rinforzo in più per lottare per la salvezza.

che sta privilegiando un 4-2-3-1 dinamico e di fantasia. Diao è un calciatore che è stato avanzato nel tridente offensivo: essendo di piede destro,, da dove rientra per calciare in porta o cercare l'imbucata per i compagni. All'occorrenza può fare anche la punta centrale, andando in profondità o sfruttando il fisico e la potenza. Per tutti questi motivi,, sia come jolly da riferimento centrale insieme a Cutrone, Belotti e Gabrielloni. Un’arma in più per la salvezza.