La sfida tra Como e Bologna apre la quarta giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:- L'arbitro concede il rigore al Bologna per un fallo di mano della difesa del Como: il var però annulla il penalty e concede il calcio di punizione in quanto il tocco era fuori area- Fallo di Iovine che falcia in Miranda da dietro: gli emiliani chiedono il rosso, ma per l'arbitro l'ammonizione è sufficienteIn occasione del gol del vantaggio dei padroni di casa, la formazione emiliana chiede un fallo dopo un contatto tra Orsolini e Fadera: per l'arbitro e il var, però, non c'è nulla

Arbitro: PiccininiAssistenti: Di Monte-D'AscanioIV Ufficiale: CossoVAR: Marini-Paterna