Como, Dele Alli ha convinto: firma domani. I dettagli del contratto

Il Como ha messo a segno un altro grande colpo di calciomercato. La società lombarda ha chiuso l'accordo con Dele Alli, centrocampista classe 1996 che dal 26 dicembre si stava allenando agli ordini di Cesc Fabregas.

CONTRATTO - L'intesa, scrive Fabrizio Romano, è stata raggiunta sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il 2027, con la firma che arriverà nella giornata di domani, domenica 19 gennaio. Il centrocampista inglese sarà, quindi, a tutti gli effetti un calciatore comasco, dopo essersi allenato per tre settimane al centro sportivo del Como in seguito alla rescissione del contratto con l'Everton.

NUOVA OCCASIONE - Il Como rappresenta l'occasione del rilancio per Alli. L'avventura all'Everton, a cui è arrivato nel gennaio del 2022 dopo sei anni e mezzo al Tottenham (67 gol e 57 assist in 269 partite) è stata un fallimento con, in mezzo, la parentesi al Besiktas, interrotta in anticipo a causa di un strappo mucolare che lo ha tenuto fuori al 2 aprile. Poi il ritorno all'Everton, l'intervento chirugico nel gennaio 2024 e la rescissione. In Italia può rilanciarsi, anche se non gioca una partita ufficiale dal 26 febbraio 2023: Besiktas-Antalyaspor, terminata 0-0.