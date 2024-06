Como, due colpi per l’attacco: tentativi per Niang e Belotti

Simone Gervasio

Il Como è tornato in Serie A per recitare un ruolo da protagonista con l’ambizione di una proprietà ricca ma con un progetto a lungo termine. Cesc Fabregas ha chiesto due colpi di esperienza per rinforzare l’attacco: il primo obiettivo è Andrea Belotti. I primi contatti sono stati avviati con l’entourage del Gallo che tornerà alla Roma dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina. Il club lariano è convinto di poter convincere l’attaccante a sposare il progetto a stretto giro di posta.



IDEA NIANG - Quattro mesi fantastici per prendersi una rivincita con chi non ha puntato su di lui in passato. M’Baye Niang con i suoi 6 gol in 14 presenze ha salvato l’Empoli. L’attaccante senegalese ha già salutato tutti ad Empoli ed è pronto per una nuova avventura che potrebbe rispondere al nome del Como. Cesc Fabregas ci prova, Niang con Belotti per dare alla neopromossa l’esperienza e la qualità di cui ha bisogno.