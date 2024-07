Como, è ufficiale l'arrivo di Pepe Reina

Prossimo ai 42 anni, che festeggerà il prossimo 31 agosto, il portiere spagnolo classe ‘82 si appresta ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera dopo aver concluso la sua esperienza tra le fila del Villarreal. Il club lariano, che ha fatto il suo ritorno in Serie A a distanza di 21 anni dall’ultima volta, ha ufficializzato l’ingaggio di Reina con una nota diffusa sui propri canali di riferimento.- “Portiere di grande esperienza, Reina ha difeso in carriera le porte di Barcellona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Monaco, Milan, Aston Villa e Lazio. In carriera è stato nominato 3 volte miglior portiere della Premier League e vanta anche 36 presenze con la nazionale spagnola con la quale ha partecipato alle spedizioni vincenti del Mondiale del 2010 e degli europei del 2008 e del 2012”.- Queste invece le prime parole rilasciate da Pepe Reina da nuovo calciatore del Como: “Arrivo in un progetto bellissimo, una famiglia che continua a crescere e prova ogni anno ad alzare l’asticella. Torno in un campionato che conosco bene e che so essere molto competitivo, dal canto mio voglio dare il mio contributo per lo sviluppo di questo Club”.- Aggregatosi al Como già nei giorni scorsi, in occasione del ritiro di Marbella,, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro in caso di salvezza. Insieme a loro, il terzo spagnolo in arrivo dal calciomercato estivo sarà l’esterno classe ‘92 Alberto Moreno, proveniente a sua volta dal Villarreal.