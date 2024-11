Como, Fabregas: "Il calcio non è giusto con noi, fa male. Nico Paz top player? Deve crescere in un aspetto"

Getty Images

Lucas Da Cunha illude il, ma l'anticipo della 12esima giornata di Serie A con ilfinisce, per il pareggio al 92' di Alessandro Vogliacco.Al termine della gara, tecnico dei lariani, è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "Preferisco rimanere calmo e analizzare la partita. E' stata la partita perfetta per noi. Porta inviolata, buona prestazione, aggressività, cattiveria, voglia e fame che erano mancate nelle ultime due partite.. Era una finale davanti a 30mila persone, contro una squadra in fiducia dopo la vittoria a Parma. Era una partita molto complicata per noi, vista la nostra dinamica negativa. Ringrazio per i complimenti, li ho sentiti tante volte in questa stagione, ma non arrivano i punti e per questo sono arrabbiato. E' una squadra che crea tanto e concede tanto, e il risultato finisce 1-1, perdendo ancora due punti. Fa male, fa molto male. Dobbiamo continuare, riposare, liberare la testa e migliorare sempre".

- "Questo lo abbiamo visto sempre. Riguardate la partita a Torino, a Napoli, a Udinese, a Cagliari. Non si può dimenticare. E' vero che i risultati non stanno arrivando, ma l'unica partita dove non abbiamo giocato bene è stata l'ultima contro l'Empoli, il primo tempo contro la Lazio male, il secondo molto bene, la prima contro la Juventus, ma in tutte le altre non vedo una squadra superiore a noi. Faccio fatica a capire il perché. Analizzo tutto, riguardo le partite, alleniamo tantissimo sulle cose che possiamo migliorare, il piano partita, tutto ciò che abbiamo lavorato ieri è uscito benissimo. Abbiamo creato diverse occasioni da gol, ma alla fine sono un allenatore molto giovane, devo imparare e capire tante cose, tante dinamiche dalla panchina che si vedono ovviamente in modo diverso. Però non posso dire niente ai ragazzi oggi. Il secondo gol annullato per un fuorigioco di un millimetro. Il calcio non è giusto con noi, ne sono convinto. Dobbiamo continuare a crescere con la stessa mentalità e fare di più perché il risultato deve arrivare, sono convinto".

"Può diventare un top player? Sì ma deve migliorare la scelta finale. In un tre contro uno deve fare l'assist per l'attaccante, non tirare in porta. Non ha gestito bene queste due-tre occasioni. Sono cose che deve migliorare se vuole diventare un giocatore di impatto, un top player. Il top player queste situazioni di due-tre contro uno non le sbaglia mai. Lui è giovane, deve migliorare, è mia responsabilità dargli fiducia e farlo crescere. Speriamo che lo faccia".