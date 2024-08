Como, Fabregas: "Meritavamo di più. Nico Paz talento incredibile, Strefezza e Belotti..."

, allenatore del Como, ha analizzato il pareggio per 1-1 contro ilai microfoni di DAZN in collegamento con l’Unipol Domus.“Sentivo la vittoria vicina, meritavamo qualcosa in più nel secondo tempo dopo la partita che abbiamo fatto con coraggio e personalità. Sono contento perché questo è un campo difficile, ma allo stesso tempo bisogna crescere e migliorare, per adeguarsi quanto prima ai ritmi del campionato di Serie A""Siamo una famiglia, tutti devono correre per tutti. Difensivamente stiamo lavorando tantissimo, ma con tanti calciatori nuovi bisogna ripetere, ripetere e ripetere. Si presta un po' più di tempo, siamo in fase di costruzione e vogliamo andare a vincere tutte le partite. Questa è la mentalità che deve accompagnarci. Due anni fa non avevamo il centro sportivo, siamo cresciuti velocemente"."Serviva mobilità per attaccare la loro difesa, è un ragazzo d'oro e sono contento di Gabriel perché sta giocando davvero bene"."Quando si lavora come fa il Gallo, il gol è solo questione di tempo. Questa squadra è migliorata rispetto alla scorsa settimana, lui crescerà come tutti gli altri. E tra due-tre mesi sarà un'altra squadra. Sono soddisfatto di lui, ha fiducia, corre per la squadra e dà profondità. Pensavo fosse la partita di Cerri e quindi l'ho sostituito per questo".Poi in conferenza stampa ha aggiunto: “Soddisfatto? Non al 100%. Penso che avremo meritato di più. Mi fa piacere di aver collezionato il primo punto in Serie A, una buona reazione, di personalità, dopo il 3-0 contro la Juventus. L'erba del campo era molto secca ed il pallone non girava bene"."Ancora tantissimo lavoro. Ma quando vedo i ragazzi impegnarsi tanto non posso chiedere di più. Nel primo tempo è mancata un po' di qualità, ma nella ripresa siamo stati molto bravi"."Perrone ha cambiato la partita. I ragazzi lo hanno seguito. Molto bene anche Paz, crediamo in lui nonostante la giovanissima età"."Lo conoscevo già. Ha un talento incredibile, ma deve continuare a lavorare"."Mi avrebbe fatto piacere se avesse segnato, ma alla fine non potevo chiedere di più ai miei ragazzi. Percepisco il fatto che vogliono dare il massimo".