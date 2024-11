Como, Fabregas: "Siamo ancora troppo buoni. Cattiveria? Non so cosa significhi"

Getty Images

Pareggio nel derby lombardo tra: l’allenatore dei lariani, Cesc, l’ha commentato così ai microfoni di Sky Sport.- "Oggi non avevamo tantissimo in panchina. Siamo in un momento un po' didal punto di vista degli infortuni. Nel primo tempo siamo andati molto bene, nel secondoPoi il rigore, che è già il quinto della stagione, ha cambiato un po' la partita e ha dato loro fiducia. Non è il nostro momento, n. Io sono molto esigente e voglio continuare a giocare con la nostra identità. Non stiamo andando benissimo in fase difensiva ma si deve analizzare tutto e crescere piano piano su questa strada".

“Si deve fare un po' meglio lanegli ultimi 15-20 metri. Credetemi, ci stiamo lavorando tantissimo perché è una cosa che sta mancando.Un'altra cosa che dobbiamo migliorare è quando prendiamo i, che con queste squadre sono sempre un pericolo, perché aspettano i tuoi errori per ripartire. Siamo una squadra aggressiva e che vuole giocare in avanti, ma per le squadre che giocano così il pericolo sono i contropiedi., finalmente Iovine l'ha capito e ha preso un giallo alla fine per fermare un contropiede, maanche perché è una squadra giovane. Quando ti saltano la prima pressione però c'è da fare fallo, sono cose da capire piano piano".

- "CHI GIOCA IN PORTA? - "Abbiamoli posso usare a seconda delle avversarie. Si cambia, si può cambiare.Emil ha fatto qualche errore,