Como in chiusura per Douvikas dal Celta Vigo: le cifre e chi è il nuovo attaccante di Fabregas

Federico Targetti

17 minuti fa



Il Como si è mosso nelle ultime ore di mercato per sostituire Belotti andato al Benfica: i lariani, dopo il naufragio della trattativa per Ragnar Ache del Kaiserslautern, hanno perfezionato un altro colpo a effetto dall'estero, chiudendo per Anastasios "Tasos" Douvikas, attaccante greco del Celta Vigo.



I DETTAGLI E IL PROFILO - Douvikas arriva sulle sponde del Lago per 13 milioni. Classe 1999, cresciuto nell'Asteras Tripolis, è una punta centrale nel giro della Nazionale ellenica. Dal Volos è passato all'Utrecht in Olanda, quindi l'esordio nelle leghe top in Liga con la maglia del Celta Vigo che lo ha preso nell'estate del 2023 per 12 milioni di euro. In Galizia 13 gol in 39 presenze nella prima stagione, 5 in 21 in questa fino ad oggi.