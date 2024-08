Como, le pagelle di CM: Cutrone versione tuttocampo. Cerri sciupa nel finale ma Reina, che combini?

Getty Images

esco o non esco. Un'indecisione che porta, insieme all'errore di Barba, al gol di Piccoli. Raramente la palla resta nelle sue mani.: da vero capitano prende per mano la difesa e la squadra nel momento del bisogno.: si fa anticipare da Piccoli come se nulla fosse.: con l'assist per Cutrone si fa perdonare la mini svista nel gol rossoblù.(dal 44' s.t: primo tempo in affanno su Luvumbo ma nella ripresa si riprende.: l'uomo ovunque, rientra ad aiutare la squadra e crea superiorità in fase d'attacco.

: lotta su ogni pallone e mantiene in piedi la mediana biancoblu).(dal 24' s.t: insieme a Perrone ha riportato l'ordine al proprio centrocampo)-: girovaga per il centrocampo senza una meta precisa, rischiando più volte l'espulsione(dal 1' s.t: sistema le idee del proprio reparto nel momento del bisogno).: da lui Fabregas si aspetta tanto ma anche quest'oggi ha deluso le aspettative.(dal 13' s.t: ogni volta che ha la palla tra i piedi si rende pericoloso. Ottimo il suo esordio in Serie A).: il più pericoloso tra i suoi, tant'è che il gol del pareggio porta la sua firma.

: il Gallo non riesce ad alzare la cresta sbattendo prima su Mina e poi su Luperto. Annullato.(dal 13' s.t: qualche sportellata e nulla più. Nel finale sciupa una clamorosa occasione).: rimette in piedi una partita che si stava complicando. Un buon punto anche se forse è il caso di rivedere la scelta del portiere.