Audero 6Nonostante l'area sia affollata, vede partire la conclusione di Zappacosta, che è a fil di palo e non riesce a bloccarla. Con un pizzico di fortuna chiude la porta a Kossounou per il possibile 2-3 che avrebbe riaperto la gara.Van der Brempt 6Buona la marcatura su Lookman, quando il nigeriano entra. Attento sulle incursioni di BellanovaDossena 6,5Libero di spaziare in tutto il reparto. Mezzo voto in meno per il rigore causato nel finaleKempf 7In controllo su Retegui, cresce tanto nel secondo tempoMoreno 6Ammonito. Gioca con il freno a meno tirato.Perrone 6,5Cresce nella ripresa, superiorità a metà campo

Sergi Roberto 7,5Ammonito. Il giallo non gli toglie spregiudicatezza, il tacco che smarca Strefezza per il pari è da applausi. Si ripete con un altro assist.Strefezza 7,5Non riesce ad accendersi nel primo tempo. Subito dopo l'intervallo, insacca su assist di Sergi Roberto. Lotta su ogni pallaPaz 7,5Primo tempo dove non trova spazi, premiato in occasione del sorpasso nella ripresa, con la complicità di Kolasinac.Fadera 7Buona in proposizione, meno quando c'è da aiutare dietro. Non copre sul gol di Zappacosta. Poi fa ammattire de Roon.Cutrone 7Orgoglio comasco, quando può ci prova ma Carnesecchi gliele para tutte. Gli manca solo il gol

Dal 63' Mazzitelli 6Entra per Fadera.Dal 76' Gabrielloni 6,5Entra per Cutrone.Dal 76' Goldaniga 6Entra per Perrone.Dal 89' Sala svEntra per Nico Paz.Dal 89' Engelhardt svEntra per Strefezza.All. Fabregas 7,5Incassa quando c'è da incassare, in un quarto d'ora la ribalta e vince la prima gara in Serie A da allenatore.