Sampdoria, retroscena Meuelensteen: Accardi lo voleva da Empoli, e il Lecce...

Laha trovato in Melleun tassello chiave per il presente e il futuro della squadra. Un acquisto frutto di una strategia paziente e mirata del direttore sportivo Pietro, che lo seguiva già dai tempi dell’. Il ds è stato abile a mantenere vivi i contatti durante l’estate, convincendo il giocatore ad attendere la chiamata blucerchiata nonostante le sirene di altri club, come il, che aveva manifestato interesse ma incontrava vincoli di mercato stringenti.L’arrivo di Meulensteen a Genova è stato sbloccato dalla cessione di De Luca alla Cremonese, un’operazione che ha permesso alla Sampdoria di garantirsi un profilo polivalente e duttile. Anche il ruolo del giocatore ha subito un’evoluzione importante: se fino a pochi mesi fa era impiegato quasi esclusivamente come centrocampista, ora Semplici lo sta utilizzando comecentrale.

Non è una novità per il giocatore, che in passato aveva ricoperto quel ruolo sotto la guida di altri allenatori, ma è stato proprio Accardi secondo Il Secolo XIX a, dove potrebbe trovare stabilità. Questo nuovo impiego non solo offre una soluzione alle emergenze della retroguardia, ma consente al tecnico di valorizzare le sue qualità in un contesto tattico diverso.