Como: un attaccante pronto all'addio per tornare in Serie B

Ilsi prepara a cambiare le proprie gerarchie nel reparto d'attacco. L'esplosione di Nico Paz ha inevitabilmente cambiato l'utilizzo dei talenti a disposizione di Cesc Fabregas e in vista del mercato di gennaio c'è già il primo giocatore che potrebbe dire addio. Si tratta di Simone Verdi che ha collezionato finora soltanto 112 minuti in 8 presenze con una media di soli 14 minuti a partita. Troppo pochi per uno come lui che l'anno scorso, di fatto, si tramutò nell'eroe della promozione dalla Serie B.Proprio in cadetteria sono tanti i club che lo stanno da tempo corteggiando in vista del mercato di gennaio e secondo quanto riportato da Skyper provare a portarlo in Serie B. Il problema restano i costi dato che l'ex Napoli e Torino è comunque uno dei giocatori più pagati della rosa.

Per questo motivonon esercitando l'opzione di rinnovo automatico per la prossima stagione, pur di agevolare la sua cessione. Non incassando di fatto nulla, ma dando più libertà a chi lo vuole tesserare per trattare sull'ingaggio.