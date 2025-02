Conceiçao e Joao Felix avvisano Leao: non è più intoccabile, ora sta a lui tenersi stretto il Milan

da mesi – per non dire da anni – a cambiare è soltanto uno dei due interpreti della canzone, ossia l'allenatore, mentre l'altro soggetto – il diretto interessato – lo si conosce da tempo:Ne hanno parlato in tanti, ne hanno parlato tutti e purenon poteva esimersi dal pronunciare una frase che ormai in casa Milan è divenuto un mantra: “. Cose note e risapute, che lo stesso calciatore ha imparato a sentirsi dire e, parzialmente, pure a recepire e mettere in pratica, ma cheE il primo impatto degli ultimi arrivati è stato subito dirompente, lasciando al pubblico di San Siro e non solo la sensazione di aver avvertito una prima ventata di novità.all'interno di una squadra che, da ormai tre anni a questa parte, vive di pericolosissimi saliscendi che non sono quasi mai, nel calcio di alto livello, forieri di grandi risultati. E, circostanza tutt'altro che banale, ha preso di petto ogni singola questione nel tentativo di estirpare consolidate e cattive abitudini appartenenti al passato.Una circostanza che alla lunga finisce per non essere un bene, a meno che dentro di te non ci sia una feroce determinazione nel rimetterti in discussione ogni giorno e porti nuovi limiti individuali da superare. Non esattamente il prototipo del calciatore moderno, in generale, a cui non sfugge l'immagine data negli ultimi tempi dai giocatori del Milan.Da un certo punto di vista, il numero 10 rossonero non può che benedire l'arrivo di un giocatore che parli la sua stessa lingua, in tutti i sensi, e che alimenti la sensazione di competitività della squadra. Ma che al tempo stesso, per le caratteristiche e la duttilità di cui è in possesso e per, rappresenta una seria minaccia alla sua indiscussa presenza sul campo di gioco.importante e più concreto di quanto, in fondo, si è iniziato ad intravedere durante la gestione tecnica di Paulo Fonseca:Perché, per quanto sia vero che ad oggi Joao Felix è un'affascinante scommessa da 6 mesi e niente più, lo diciamo con un po' di anticipo: non si sottovalutino i possibili effetti della presenza sullo sfondo di una figura influente in questi ultimi tempi – forse destinata ad esserlo sempre più in futuro – come, anche se attualmente non riferibile a procure o rappresentanze di alcun genere. Lo scorso 3 febbraio, nel mezzo dei rumors su un ritorno di fiamma dei club arabi, è scaduto anche il mandato che il potente agente portoghese aveva a cedere il suo connazionale.Il messaggio di Conceiçao è il solito refrain, ma la musica questa volta potrebbe davvero cambiare: dipende tutto da Leao.