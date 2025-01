Conceicao rilancia il Milan: la zona Champions a quota 4.75

Getty Images

Il successo contro la Juventus all’esordio, la rimonta nel derby contro l’Inter e una Supercoppa messa in bacheca a tempi record. Comincia nel migliore dei modi l’avventura di Sergiosulla panchina del, che non ha preso il posto di Fonseca nel momento più facile.Alcuni giocatori, Theo e Leao su tutti, sembrano rinati, come sono diverse le ambizioni stagionali. La sfida più grande è quella di rimontare posizioni in campionato e allo stesso tempo passare il girone in Champions League. In campionato il ritardo rispetto alla Lazio, quarta in classifica, è di 8 punti, ma i rossoneri hanno giocato due match in meno, fattore che potrebbe risollevare morale e ambizioni.

Sulla lavagna scommesse l’obiettivo quarto posto in Serie A del Milan è bancato a 4.75 e interpretando i pronostici la rimonta va messa a segno ai danni di Juventus e Lazio, date in zona Champions rispettivamente a 2.00 e 3.00 volte la posta. Quasi impossibile invece la rimonta fino allo scudetto, a 100.00 volte la posta. Paradossalmente, il Milan ha maggiori chance di vincere la Champions a quota 50.00. A 6.50 infine la vittoria della Coppa Italia.