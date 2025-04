Conceiçao vs Inzaghi, amici contro: dallo scudetto con la Lazio alla mancata stretta di mano

Scorrendo i nomi della rosa della Lazio campione d'Italia nel 2000, la maggior parte sono diventati allenatori: da Roberto Mancini al Cholo Simeone, passando per Nesta, Stankovic e altri.e avversari nella semifinale di Coppa Italia che si giocherà a San Siro. Un derby nel derby tra i due allenatori che per un anno e mezzo hanno condiviso lo spogliatoio.

- I due si conoscono da vent'anni, si sono incrociati quattro volte da allenatori e caratterialmente non c'entrano niente uno con l'altro: "Sergio si arrabbiava per davvero - ricorda a La Gazzetta dello Sport- era un combattente come ce ne sono pochi. Simone ha un carattere più docile, non gli serve essere un duro per essere ascoltato". Due approcci diversi in campo e nella vita, personalità diverse che stasera si incontrano di nuovo in una sfida amarcord.

- Il primo incrocio è stato un Inter-Porto di Champions League nel 2023, 1-0 per i nerazzurri con gol di Lukaku; nella gara di ritorno l'amicizia tra Conceiçao e Inzaghi ha rischiato di saltare per due legni.. L'Inter dà uno sguardo al cielo perché lì, qualcuno, ha dato una spinta per mandarla ai quarti; il Porto torna a casa e un nervoso Conceiçao va dritto verso lo spogliatoio senza stringere la mano a Inzaghi. Simone non se la prende, conosce l'ex compagno e capisce la frustrazione.

- Da quella volta non si sono più incontrati fino al ritorno di Conceiçao in Italia, sulla panchina del Milan.: decisivo un gol di Abraham nei minuti di recupero, primo trofeo per l'allenatore portoghese arrivato una settimana prima. L'ultimo precedente tra i due è di due mesi fa in campionato, finito 1-1 con il vantaggio di Reijndrs e la rete di De Vrij al 90'. Oggi si scriverà un nuovo capitolo di un'amicizia iniziata durante un'estate romana del 1999 e che continuerò sul prato di San Siro, con Conceiçao e Inzaghi in panchina.

