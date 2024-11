Getty Images

Conference League: Piatek non basta al Basaksehir, beffato al 96°. La classifica

un' ora fa

Un gol e un punto per uno tra Basaksehir e Petrocub, che pareggiano nella quarta giornata di Conference League. Il risultato si sblocca a favore dei padroni di casa al 42', quando Piatek segna su calcio di rigore. Poi al 96' Bors pareggia i conti fissando il risultato sul definitivo 1-1.



La squadra turca sale a quota 2 punti in classifica, uno in più dei moldavi. Nel prossimo turno il 12 dicembre il Basaksehir gioca ancora in casa contro i tedeschi dell'Heidenheim, mentre il Petrocub riceve gli spagnoli del Betis.