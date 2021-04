L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte ha dichiarato dopo la vittoria contro il Verona: "Non fatemi passare per guerrafondaio. Se ho voglia di restare? Assolutamente. Partire sempre da zero con il lavoro è stancante e faticoso per uno come me. Quando inizio un percorso spero di poterlo continuare per tanto tempo, non ricomincio ogni volta daccapo, sarei contento di poter proseguire".