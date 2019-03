Ecco i convocati dell'Inter per la sfida con la Lazio: out Icardi, come annunciato da Spalletti, si rivede Nainggolan e c'è il giovane Colidio.



Portieri: Handanovic, Padelli, Berni.



Difensori: Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, Dalbert, D'Ambrosio, Skriniar.



Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic.



Attaccanti: Keita Balde, Politano, Colidio, Candreva.