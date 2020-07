Stringe i denti e recupera per la partita contro il Sassuolo delle 17.15 Sergej Milinkovic-Savic. C'è anche lui nell'elenco dei 24 convocati di Simone Inzaghi, nella quale trovano spazio anche gli acciaccati Cataldi e Lucas Leiva. Squalificato Patric, out per infortunio Lulic, Marusic e Correa:



Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Falbo, Luiz Felipe, Radu, Silva, Vavro.

Centrocampisti: A. Anderson, D. Andreson, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lukaku, Milinkovic, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Adekanye.