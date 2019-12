Il tecnico Walter Mazzarri ha selezionato 20 calciatori per la partita di domani allo stadio Olimpico "Grande Torino" contro la Fiorentina, quindicesima giornata del campionato di Serie A Tim







PORTIERI: ROSATI, SIRIGU. UJKANI



DIFENSORI: AINA, ANSALDI, BONIFAZI, BREMER, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, LAXALT, NKOULOU



CENTROCAMPISTI: BASELLI, BERENGUER, MEITE, RINCON



ATTACCANTI: MILLICO, RAUTI (Numero maglia 90), VERDI, ZAZA







Oltre agli indisponibili Lyanco, Belotti e Falque e allo squalificato Edera, non convocati Parigini (affaticamento muscolare alla coscia destra) e Lukic (per gli esiti contusione coscia sinistra)