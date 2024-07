Copa America, Argentina campione. Lautaro entra e segna ai supllementari l'1-0 che batte la Colombia

AFP via Getty Images

è campione delle americhe per la prima volta nella sua storia e vincitore della, il più importante da sempre, torneo per nazioni del Sud America. All'Albiceleste di Leo Messi e Lionel Scaloni non sono bastati 90 minuti per avere la meglio sulla Colombia tornata in finale 23 anni dopo l'ultima volta (unica vittoria colombiana del trofeo). Lo 0-0 dei tempi regolamentari è stato spezzato però dall'interista, ancora una volta partito dalla panchina ed entrato in campo soltanto dopo la fine dei 90 minuti, ma andato ancora una volta in gol e questa volta regalando il titolo alla Seleccion.

Una partita che, come detto ha vissuto a lungo in un clima surreale. In campo, nei minuti supplementari era assente il giocatore più atteso, la Pulce Messi non c'era. L'ex Barcellona e stella assoluta è stato infatti costretto ad uscire dal campo per infortunio al minuto 68'. Oltre al già noto intervallo della durata di 25 minuti (invece dei canonici 15) con lo show della cantante colombiana Shakira come protagonista Ma questa assenza non è stata il fattore più strano dell'intera nottata.

Il motivo?e costringendo un'organizzazione ancora una volta non impeccabile a chiudere i cancelli e formare cordoni di sicurezza che hanno rallentato tutte le manovre d'accesso. Incredibili le scene, con alcuni tifosi che hanno forzato addirittura il condotto di ventilazione dell'impianto per provare ad intrufolarsi all'interno della struttura.